Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

Пушилин: ВС России продвигаются на покровском направлении, идут городские бои

Российские военные ведут тяжелые бои и продвигаются на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

«Ситуация разворачивается непросто: [идут] тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Конечно, ребята просто герои», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что армия России продолжает наступать, несмотря на сложные погодные условия и попытки Вооруженных сил Украины контратаковать у Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее Минобороны России сообщило о высадке спецназа Главного управления разведки Украины. Бойцы были уничтожены войсками РФ.