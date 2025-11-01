Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 1 ноября 2025Бывший СССР

Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

Пушилин: ВС России продвигаются на покровском направлении, идут городские бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

Российские военные ведут тяжелые бои и продвигаются на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

«Ситуация разворачивается непросто: [идут] тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Конечно, ребята просто герои», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что армия России продолжает наступать, несмотря на сложные погодные условия и попытки Вооруженных сил Украины контратаковать у Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее Минобороны России сообщило о высадке спецназа Главного управления разведки Украины. Бойцы были уничтожены войсками РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости