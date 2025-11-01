Раскрыты подробности о перехвате дрона ВСУ у Московской области

Калужский губернатор Шапша: У границы с Московской областью сбит дрон

В Калужской области у границы с Московской областью перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об этом сообщил калужский губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет». — сообщил Шапша.

По его данным, беспилотник удалось перехватить силами противовоздушной обороны (ПВО). Другой информации о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, в ночь на субботу, 1 ноября, ВСУ выпустили по России 98 дронов. Помимо Московского региона, где сбили 11 дронов, и Калужской области, над которой перехватили 1 беспилотник, под удар также попали Самарская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Тульская, Липецкая, Рязанская и Курская области.