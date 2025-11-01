Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 98 беспилотников ВСУ над 10 регионами России

В ночь на субботу, 1 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в период с 23.00 по московскому времени 31 октября до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 98 дронов над 10 регионами России.

Больше всего дронов — 45 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 перехватили над Самарской областью, 11 — над Московским регионом, по 10 — над Воронежской и Ростовской областями, 4 — над Тульской: по 2 — над Липецкой и Рязанской областями, по 1 — над Калужской и Курской областями.

Вечером 31 октября за три часа над Россией сбили почти 40 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Воронежская области, а также Крым.