За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

Минобороны: Средства ПВО сбили над регионами России 38 дронов ВСУ за три часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в пятницу, 31 октября, сбили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Известно, что 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над тремя российскими регионами, большинство из них (34) — над Белгородской областью. Еще по два дрона были сбиты над Воронежской областью и Республикой Крым. Это произошло за три часа — в период с 20:00 до 23:00 31 октября.

Ранее сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков дрона. До этого стало известно, что более 80 украинских дронов атаковали Россию.

