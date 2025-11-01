За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в пятницу, 31 октября, сбили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Известно, что 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над тремя российскими регионами, большинство из них (34) — над Белгородской областью. Еще по два дрона были сбиты над Воронежской областью и Республикой Крым. Это произошло за три часа — в период с 20:00 до 23:00 31 октября.

