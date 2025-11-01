Силовые структуры
14:28, 1 ноября 2025Силовые структуры

Подростки атаковали российские отделения полиции

В Петербурге полиция задержала пытавшегося поджечь отдел полиции подростка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 13-летнего местного жителя, который пытался поджечь отдел полиции на улице Кораблестроителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 30 октября подросток подошел к зданию, разбил окно и попытался поджечь помещение. Однако возгорания не произошло. 31 октября 12-летний местный житель был задержан около отдела полиции при попытке поджога служебных машин в Красногвардейском районе города.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ. Уже выяснилось, что подростки попали под влияние злоумышленников, которые угрозами заставили их пойти на преступление.

