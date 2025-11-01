Экономика
10:09, 1 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали сферы с самыми низкими зарплатами

ГУУ: Меньше всего в РФ платят в кожевенном производстве и сфере HoReCa
Кирилл Луцюк

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Самые низкие заработные платы в России получают работники, занятые в изготовлении одежды, кожевенном производстве, а также в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa). Это подсчитали специалисты Государственного университета управления (ГУУ), изучившие данные Росстата. Их выводы процитировала «Газета.Ru».

В указанных сегментах заработные платы составляют 41-54 тысячи рублей. Следом за ними расположились образование (63 тысячи) и здравоохранение (72 тысячи).

Самыми большими окладами могут похвастаться те, кто работает в нефтегазовом секторе и сфере финансов. Там уровни средней заработной платы оценили в 206-218 тысяч рублей в месяц.

По прогнозам, в 2026 году в России продолжит расти перечень отраслей, заработная плата в которых будет превышать 200 тысяч рублей. Эту тенденцию обеспечат три фактора. Первый — это общий курс государства на опережающий рост минимального размера оплаты труда. Второй — дефицит узкоспециализированных кадров. Третий — цифровизация всех сегментов экономики и переход к технологичным моделям развития.

