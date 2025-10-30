Некоторым россиянам предсказали зарплату больше 200 тысяч рублей

Экономист Мосягин: Зарплаты в здравоохранении превысят 200 тысяч рублей

В 2026 году в России продолжит расти перечень отраслей, заработная плата в которых будет превышать 200 тысяч рублей. Об этом заявил старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, сегодня в сфере финансов, страхования, производства табачных изделий и добыче нефти и газа среднемесячная зарплата уже преодолела отметку в 200 тысяч рублей. В 2026 году этот список пополнится за счет сегмента информационных технологий (анализ больших данных и кибербезопасности).

Кроме того, серьезный потенциал показал сектор здравоохранения. Речь в данном случае идет о телемедицине, биоинформатике и персонализированной медицине. Как пояснил Мосягин, цифровая трансформация и технологические инновации в этих областях создают ранее отсутствовавшие возможности для высококвалифицированных специалистов. Кроме того, эксперт ждет опережающего роста зарплат в финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых.

Мосягин объяснил, что рост зарплат будет обеспечен тремя факторами. Первый — это общий курс государства на опережающий рост минимального размера оплаты труда. Второй — дефицит узкоспециализированных кадров. Третий — цифровизация всех сегментов экономики и переход к технологичным моделям развития, которые обеспечивают долгосрочный спрос на соответствующие профессии.

Ранее сообщалось о развороте российского рынка труда от привычных «прыжков с работы на работу» в сторону удержания своих должностей. Все больше жителей России приходят к выводу, что найти новое место с сопоставимыми условиями труда все труднее.