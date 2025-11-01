Россияне заявили о гордости за свое гражданство

ВЦИОМ: 81 % россиян гордятся гражданством России

Большинство россиян — 81 процент опрошенных — заявили, что гордятся гражданством России. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

Чаще всего об этом заявляли граждане 1968-1981 годов рождения и поколение оттепели — до 1947 года рождения. 60 процентов участников опроса считают, что Россию делает сильнее ее многонациональность.

Опрошенные также ответили на вопрос, к какой социальной группе они себя относят. 43 процента респондентов заявили, что являются гражданами России. Только 9 процентов осознают себя в первую очередь как представителя своего поколения.

Ранее россияне высказались об уровне доверия президенту Владимиру Путину. 78 процентов опрошенных заявили, что доверяют главе государства.