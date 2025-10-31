Россия
Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Президенту Путину доверяют 78,4 процента жителей России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют свыше 78 процентов россиян. Это показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), они опубликованы на сайте центра.

Согласно приведенным данным, Путину доверяют 78,4 процента граждан, недоверие главе государства выразили 16,5 процента опрошенных. Одобряют действия президента 74,2 процента граждан, не одобряют — 14,6 процента. Деятельность правительства России, в свою очередь, одобряют 46,3 процента жителей страны, не одобряют — 20,8 процента.

Социологический опрос, как уточняется, проводился в период с 20 по 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Данные центром были получены с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вокруг Путина и армии России сохраняется высокий уровень консолидации.

