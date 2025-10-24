Кремль высказался о консолидации общества вокруг Путина и армии России

Песков назвал говорящим показателем уровень консолидации вокруг Путина и армии

Вокруг президента России Владимира Путина и Вооруженных сил (ВС) России сохраняется высокий уровень консолидации. Это — говорящий показатель, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО, конечно же, это говорящие показатели», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, высокие степени доверия Путину и армии России не взаимосвязаны. Это, как подчеркнул Песков, самостоятельные показатели, которые измеряются отдельно.

Согласно последним данным ВЦИОМ, Путину доверяют 77,8 процента россиян, его работу положительно оценивают 74,5 процента россиян. Исследовательский центр проводил опрос населения с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров.