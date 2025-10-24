Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 24 октября 2025Россия

Кремль высказался о консолидации общества вокруг Путина и армии России

Песков назвал говорящим показателем уровень консолидации вокруг Путина и армии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Вокруг президента России Владимира Путина и Вооруженных сил (ВС) России сохраняется высокий уровень консолидации. Это — говорящий показатель, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО, конечно же, это говорящие показатели», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, высокие степени доверия Путину и армии России не взаимосвязаны. Это, как подчеркнул Песков, самостоятельные показатели, которые измеряются отдельно.

Согласно последним данным ВЦИОМ, Путину доверяют 77,8 процента россиян, его работу положительно оценивают 74,5 процента россиян. Исследовательский центр проводил опрос населения с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости