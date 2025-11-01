Российские компании рекордно нарастили наем одной категории работников

«Известия»: Российские компании нарастили в полтора раза наем внештатников

В 2025 году российские компании рекордно нарастили наем внештатников на фоне роста издержек и стремления сэкономить на налоговых и страховых взносах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Если к сентябрю 2024 года подобного рода работников в стране насчитывалось около 1,3 миллиона человек, то к началу осени 2025-го — уже свыше 2 миллионов. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. Подавляющая часть (1,6 миллиона) таких работников были наняты по договорам гражданско-правового характера (не требует зачисления в штат), еще порядка 600 тысяч человек к тому времени трудились по совместительству.

Рекордный рост спроса российских компаний на внештатников эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин расцвета такой формы трудового взаимодействия аналитики называют экономию компаний на затратах на персонал. При подобном виде сотрудничества работодателю не нужно отчислять страховые взносы и выплачивать отпускные. Кроме того, привлечение внештатников представляется для работодателей единственной легальной возможностью взаимодействия с иностранными специалистами без риска претензий со стороны трудовой инспекции. То же относится и к россиянам, проживающими сейчас за границей.

Массовое привлечение внештатников фиксируется в том числе на фоне острого кадрового голода, который охватил к настоящему времени большинство ключевых отраслей российской экономики. В сложившихся реалиях отечественным компаниям становится выгоднее привлекать специалистов, не зачисляя их в штат. Предприятия рассматривают подобный формат взаимодействия в качестве удобного инструмента гибкого управления численностью персонала. При таком раскладе, пояснила аналитик Президентской академии Татьяна Подольская, постоянные издержки на труд фактически переводятся в разряд переменных. Подобный формат позволяет компаниям быстрее избавляться от исполнителей, чем при официальном трудоустройстве.