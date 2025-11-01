Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:42, 1 ноября 2025Экономика

Российские компании рекордно нарастили наем одной категории работников

«Известия»: Российские компании нарастили в полтора раза наем внештатников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году российские компании рекордно нарастили наем внештатников на фоне роста издержек и стремления сэкономить на налоговых и страховых взносах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Если к сентябрю 2024 года подобного рода работников в стране насчитывалось около 1,3 миллиона человек, то к началу осени 2025-го — уже свыше 2 миллионов. Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. Подавляющая часть (1,6 миллиона) таких работников были наняты по договорам гражданско-правового характера (не требует зачисления в штат), еще порядка 600 тысяч человек к тому времени трудились по совместительству.

Материалы по теме:
«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
20 марта 2025
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Рекордный рост спроса российских компаний на внештатников эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин расцвета такой формы трудового взаимодействия аналитики называют экономию компаний на затратах на персонал. При подобном виде сотрудничества работодателю не нужно отчислять страховые взносы и выплачивать отпускные. Кроме того, привлечение внештатников представляется для работодателей единственной легальной возможностью взаимодействия с иностранными специалистами без риска претензий со стороны трудовой инспекции. То же относится и к россиянам, проживающими сейчас за границей.

Массовое привлечение внештатников фиксируется в том числе на фоне острого кадрового голода, который охватил к настоящему времени большинство ключевых отраслей российской экономики. В сложившихся реалиях отечественным компаниям становится выгоднее привлекать специалистов, не зачисляя их в штат. Предприятия рассматривают подобный формат взаимодействия в качестве удобного инструмента гибкого управления численностью персонала. При таком раскладе, пояснила аналитик Президентской академии Татьяна Подольская, постоянные издержки на труд фактически переводятся в разряд переменных. Подобный формат позволяет компаниям быстрее избавляться от исполнителей, чем при официальном трудоустройстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости