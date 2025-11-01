Экономика
00:28, 1 ноября 2025Экономика

С россиян начали по-новому собирать долги по налогам

Налоговики смогут без суда взыскивать долги с физических лиц и самозанятых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Стоян Васев / ТАСС

С ноября в России вступают в силу новые правила взыскания задолженностей с граждан. Теперь долги по налогам смогут взыскивать без суда. Изменения утверждены Федеральным законом №448-ФЗ. Ранее такая процедура применялась только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Новый порядок коснется долгов по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно. Сперва Федеральная налоговая служба (ФНС) направит уведомление через личный кабинет на сайте, портал «Госуслуги» или заказным письмом. У гражданина будет 30 дней для оспаривания требований. А при отсутствии возражений ФНС получит право списать средства без судебного решения.

Деньги будут снимать с банковских счетов, электронных кошельков и валютных вкладов. Если средств не хватит, организация сможет обратить взыскание на имущество должника.

Как говорил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, без последних средств россиян не оставят. Однако, если россиянин считает, что у него списали больше, чем он был должен, или если он не располагает тем имуществом, на которое насчитали налог, то процедуру можно обжаловать «без проблем».

