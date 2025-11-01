Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили шесть БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 ноября сбили беспилотники на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

В период с 00:40 по 3:48 было уничтожено шесть дронов, следует из публикаций в канале градоначальника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны России подтвердили информацию, отметив, что 11 дронов было сбито над территорией Московского региона, в том числе шесть аппаратов, летевших на Москву. Всего над территорией страны уничтожили 98 БПЛА.