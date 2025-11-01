Бывший СССР
Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

«Военный обозреватель»: ВСУ спешно покидают Мирноград
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать Мирноград, город-спутник Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, украинские военнослужащие спешно покидают город, несмотря на то, что им приказано «стоять до конца».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал о панике среди украинских солдат в Красноармейске. Бойцы жалуются на постоянные обстрелы со стороны армии России, а беспилотники бьют по позициям ВСУ каждые несколько минут.

