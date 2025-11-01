Стало известно о побеге из российской колонии гражданина Китая

ФСИН: Из колонии в Приморье сбежал гражданин КНР, осужденный за переход границы

В Приморье ведется поиск гражданина Китайской народной республики (КНР), сбежавшего из колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Иностранец отбывал наказание за незаконное пересечение границы России в колонии-поселения №37 Дзержинское Октябрьского района. Его осудили на полтора года лишения свободы.

В ведомстве рассказали о приметах беглеца: рост 170-175, среднее телосложение, коротко острижен, волосы темные, глаза карие, одет в черный пуховик с капюшоном, темные штаны, зеленые ботинки с красной эмблемой (символика Китая). В его поиске задействованы все специальные структуры: розыск, отдел специального назначения, оперативные сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД.

В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором, они могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать ее с разрешения администрации.

