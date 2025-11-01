Строитель пожарил шашлык посреди комнаты и спалил квартиру российского блогера

В Санкт-Петербурге строитель пожарил шашлык посреди комнаты и спалил 2 квартиры

В Санкт-Петербурге строитель пожарил шашлык посреди квартиры, в которой делал ремонт, и спалил две квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пожар вспыхнул в элитной новостройке на 1-й линии Финского залива. Рабочий решил пожарить мясо посреди комнаты и уснул. В результате началось возгорание, от которого пострадали две квартиры. Одна из них принадлежит российскому автоблогеру Диме Гордею, уточняют авторы публикации.

Более масштабным пожар не стал, на место оперативно выехали сотрудники МЧС и потушили пламя. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее жители Ростова-на-Дону неправильно сделали ремонт и подорвали свою квартиру. Инцидент произошел в жилом комплексе «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря, 23. Взорвался газ в одной из квартир на 11-м этаже. По словам очевидцев, после хлопка выбило все стекла в комнатах.

Причиной стала незаконная перепланировка — владельцы жилья самовольно изменили проектную систему газового оборудования, рассказали в управляющей компании. На место прибыли спасатели и оперативно потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.