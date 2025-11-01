Таинственные «нейроны» нашли на озере в России

Поверхность озера Моховое в Амурской области покрылась таинственными нейронами

На озере в Амурской области обнаружили таинственные «нейроны». Об этом сообщает дальневосточное информагентство «Порт Амур».

Отмечается, что необычные узоры появились на льду озера Моховое 2-е в Муравьевском заказнике региона. Фотографии с высоты птичьего полета опубликовал в соцсетях орнитолог Антон Сасин.

На снимках видно, как узорчатые участки воды, не успевшие замерзнуть, соединяются ледяными прожилками и образуют формы, напоминающие нейронные сети.

«Во многих местах на поверхности образовались затягивающиеся полыньи в виде нейронов. Предполагаю, что причиной являются локальные потоки более теплой воды, поднимающейся из глубины озера Но, может, у кого-то есть другое объяснение этого явления», — написал Сасин.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что необычные формы могут быть связаны с подземными источниками или движением донных газов.

Ранее сообщалось, что в Омской области на полях появились загадочные узоры. Уточнялось, что местные жители заметили круги и абсолютно симметричные квадраты сразу в нескольких местах.