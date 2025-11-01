Из жизни
00:31, 1 ноября 2025Из жизни

У преследующего Землю «инопланетного зонда» нашли связи с Советским Союзом

Астрофизик Леб: Преследующий Землю «инопланетный зонд» мог быть построен в СССР
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Smilyk Pavel / Shutterstock / Fotodom

Астрофизик Ави Леб заподозрил, что квазиспутник 2025 PN7, найденный в августе 2025 года, представляет собой остатки советского космического аппарата. Об этом он рассказал на платформе Medium.

2025 PN7 считается квазиспутником Земли — небесным телом, который долгое время преследует планету, двигаясь по сходной орбите. По словам Леба, когда более 30 лет назад открыли первый объект подобного рода, всерьез рассматривалась возможность, что это инопланетный разведывательный корабль. Гипотеза не подтвердилась.

Леб обратил внимание на некоторые особенности 2025 PN7, которые придают ему сходство с космическим аппаратом земного происхождения. Вместе с коллегой он просчитал его траекторию и пришел к выводу, что она близка к траектории одной из ступеней ракеты-носителя, которая вывела в космос аппарат «Зонд-1», построенный в СССР.

Астрофизик подчеркнул, что его предположение все еще нуждается в проверке. Чтобы подтвердить или опровергнуть версию о «Зонде-1», по его мнению, нужен спектроскопический анализ объекта.

Советский исследовательский аппарат «Зонд-1» был запущен 2 апреля 1964 года. Он должен был достичь Венеры, однако из-за неисправности быстро вышел из строя. Стекло одного из датчиков треснуло при взлете, что привело к разгерметизации и поломке электроники. Через несколько дней связь с аппаратом была потеряна.

Ави Леб является руководителем проекта «Галилео», директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

Ранее Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS вошел в идеальную зону для совершения гравитационного маневра. В отличие от большинства специалистов, он не исключает, что 3I/ATLAS может представлять собой не межзвездную комету, а корабль, построенный внеземной цивилизацией.

