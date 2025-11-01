Удар ВКС России по позициям ВСУ у Красноармейска попал на видео

Удар ВКС России по позиции ВСУ в районе Родинского в ДНР попал на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Родинского Донецкой народной республики (ДНР). Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео попал удар сразу по двум пунктам временной дислокации 14-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Съемка запечатлела две серии ударов в разрушенном частном секторе. Всего на записи видно семь взрывов.

Родинское — город в красноармейской городской общине, расположенный севернее Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого стало известно, что российские войска смогли зайти на территорию города. Впоследствии пресс-служба 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ заявляла, что командование украинских войск опасается окружения Красноармейска после взятия Родинского российскими войсками.