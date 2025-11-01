Мир
В европейской стране аэропорт закрылся из-за сообщений о беспилотнике

DPA: Работа аэропорта Берлина была нарушена из-за сообщений о дроне
Марина Совина
Фото: Pixabay

Работа международного аэропорта Берлина имени Вилли Брандта была нарушена из-за сообщений о беспилотнике. Об этом пишет агентство DPA.

Инцидент в европейской стране произошел вечером 31 октября. Воздушная гавань была закрыта для посадки самолетов, рейсы из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены, также задерживались вылеты.

По информации полиции, очевидец сообщил о дроне возле аэропорта, аппарат видел также экипаж патрульной машины, однако установить его не удалось.

Ранее аэропорт Вильнюса вновь закрылся после обнаружения в его воздушном пространстве неизвестных шаров. Это уже пятый случай закрытия вильнюсского аэропорта за последнюю неделю. Ранее аналогичные меры принимались в ночь на 22, 25, 26 и 27 октября.

