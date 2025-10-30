Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за неизвестных шаров

Аэропорт Вильнюса закрылся после пролета в его пространстве воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса вновь закрылся после обнаружения в его воздушном пространстве неизвестных шаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что воздушное движение было временно приостановлено в 20:10 (21:10 по московскому времени).

Ограничения будут действовать до 23:10 (00:10 по московскому времени в пятницу).

Это уже пятый случай закрытия вильнюсского аэропорта на этой неделе. Ранее аналогичные меры принимались в ночь на 22, 25, 26 и 27 октября. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в пункты вылета.

26 октября международный аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за появления в небе метеорологических зондов.