Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 30 октября 2025Бывший СССР

Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за неизвестных шаров

Аэропорт Вильнюса закрылся после пролета в его пространстве воздушных шаров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Аэропорт Вильнюса вновь закрылся после обнаружения в его воздушном пространстве неизвестных шаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что воздушное движение было временно приостановлено в 20:10 (21:10 по московскому времени).

Ограничения будут действовать до 23:10 (00:10 по московскому времени в пятницу).

Это уже пятый случай закрытия вильнюсского аэропорта на этой неделе. Ранее аналогичные меры принимались в ночь на 22, 25, 26 и 27 октября. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в пункты вылета.

26 октября международный аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за появления в небе метеорологических зондов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости