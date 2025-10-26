Путешествия
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов с сигаретами

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за белорусских метеозондов с сигаретами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Международный аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за появления в небе метеорологических зондов. Об этом сообщила компания Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы»), передает ТАСС.

Представитель организации уточнил, что воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов до 01:40 понедельника по местному времени (02:40 по Москве). По его словам, белорусские контрабандисты используют метеозонды для переброски в европейскую страну сигарет.

Это уже четвертый случай закрытия вильнюсского аэропорта на этой неделе. Ранее аналогичные меры принимались в ночь на 22, 25 и 26 октября. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в пункты вылета.

