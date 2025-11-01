Бывший СССР
В Купянске уничтожили замкомандира бригады ВСУ

ТАСС: В Купянске был уничтожен замкомандира бригады ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Купянске был уничтожен замкомандира 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Данные подтверждают уничтожение заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что уничтожение командира произошло на переправе в Купянске из-за удара российского FPV-дрона, доставить его до медчасти не смогли из-за интенсивности работы артиллерии и ВКС России.

Ранее стало известно, что более десяти украинских военных сдались в плен у Купянска. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

