В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

Замглавы МО Савельев назвал опасным создание Западом новых блоков на смену АСЕАН

Создание некоторыми западными странами закрытых блоков на смену Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности. Об этом заявил заместитель министра обороны России Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу в Куала-Лумпуре.

Он отметил, что Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности со взаимоуважительным отношением между государствами. «Вместе с тем, мы вынуждены констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав, ведущие к прямо противоположным результатам», — добавил замглавы Минобороны.

В качестве примера Савельев назвал появление AUKUS, «Индо-тихоокеанской четверки», QUAD, SQUAD, JAPHUS и других закрытых блоковых структур. «С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в "Индо-тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО», — сказал он, подчеркнув, что агрессивное расширение НАТО в Европе в конечном итоге привело к неизбежности конфликта на Украине.

В июле 2024 года Министерство иностранных дел Китая назвало НАТО реальным источником угроз для глобального мира. В ведомстве призвали членов альянса «избавиться от менталитета холодной войны» и не эскалировать политическую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.