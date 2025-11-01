Культура
11:48, 1 ноября 2025Культура

В Москве началось прощание с актером Романом Поповым

В Москве началась церемония прощания с актером Романом Поповым
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве началась церемония прощания с актером Романом Поповым. Об этом пишет РИА Новости.

Прощание с артистом было намечено на 11:00 в субботу, церемония началась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Проститься с Поповым пришли его друзья и коллеги. «Пришедшие на церемонию несут к траурному залу цветы и ожидают возможности проститься с артистом», — рассказал корреспондент агентства.

Известно, что гражданская процедура продлится до 13.00 по московскому времени, затем начнется отпевание, на которое «семья убедительно просит остаться только родных и близких».

Ранее стало известно последнее желание Романа Попова.

Романа Попова не стало после рецидива рака мозга, ему было 40 лет. Актер впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

    Все новости