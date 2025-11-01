Стало известно последнее желание Романа Попова

Шоумен Григорян: Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», кремируют. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал его друг, шоумен Оганес Григорян.

«Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли над Черным морем», — рассказал Григорян. При этом он добавил, что детали захоронения на данный момент еще под вопросом.

Ранее сообщалось, что прощание с Романом Поповым пройдет 1 ноября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Романа Попова не стало после операции из-за прободной язвы желудка. В сентябре он прошел очередной курс химиотерапии.