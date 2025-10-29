Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:14, 29 октября 2025Культура

Стало известно место и время прощания с Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым пройдет первого ноября в московском ЦКБ
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Прощание с актером Романом Поповым, известным по сериалу «Полицейский с Рублевки», пройдет 1 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале артиста.

Отмечается, что траурная церемония пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

«Прощание с Ромой состоится в субботу, пройдет в ритуальном зале прощаний при ЦКБ №1 управления делами президента России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что гражданская панихида начнется в 11:00 по московскому времени, а в 13:00 начнется отпевание, которое близкие Попова «убедительно просят посетить только родных и близких».

Ранее стало известно, что российский актер Сергей Бурунов рассказал о работе тяжелобольного Романа Попова на съемочной площадке сериала «Полицейский с Рублевки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости