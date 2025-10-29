Стало известно место и время прощания с Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым пройдет первого ноября в московском ЦКБ

Прощание с актером Романом Поповым, известным по сериалу «Полицейский с Рублевки», пройдет 1 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале артиста.

Отмечается, что траурная церемония пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

«Прощание с Ромой состоится в субботу, пройдет в ритуальном зале прощаний при ЦКБ №1 управления делами президента России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что гражданская панихида начнется в 11:00 по московскому времени, а в 13:00 начнется отпевание, которое близкие Попова «убедительно просят посетить только родных и близких».

Ранее стало известно, что российский актер Сергей Бурунов рассказал о работе тяжелобольного Романа Попова на съемочной площадке сериала «Полицейский с Рублевки».