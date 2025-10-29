Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:04, 29 октября 2025Культура

Бурунов рассказал о подвиге Романа Попова

Сергей Бурунов: Роман Попов продолжал сниматься, несмотря на тяжелую болезнь
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Российский актер Сергей Бурунов рассказал о работе тяжелобольного Романа Попова на съемочной площадке сериала «Полицейский с Рублевки». Пост, посвященный покойному артисту, он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бурунов заявил, что Попов обладал огромной силой воли и продолжал сниматься, несмотря на плохое самочувствие. Актер подчеркнул, что на площадке дежурила скорая помощь, к которой Роману приходилось обращаться между дублями.

«Я низко кланяюсь ему за такую силу воли. Это прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу», — отметил Бурунов.

Артист также назвал своего коллегу позитивным и жизнерадостным человеком, который блистательно справился с ролью в сериале, несмотря на отсутствие актерского образования. Он добавил, что стойкость Попова вызывала у него восхищение и уважение.

«Еще смены были ночные. Вот эта вся картина со скорой помощью. И Рома, который, превозмогая боль, исполнял веселый дубль в роли Мухича. Это, конечно, незабываемо», — поделился Бурунов.

О кончине 40-летнего Романа Попова из-за рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости