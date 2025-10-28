Стала известна причина кончины Романа Попова

Актер Роман Попов скончался после операции из-за прободной язвы желудка

Актер Роман Попов скончался после операции из-за прободной язвы желудка. Об этом пишет Telegram-канал издания Starhit.

По информации источника, из-за процедур химиотерапии у звезды «Полицейского с Рублевки» начались проблемы с другими органами. Сообщается, что 11 октября его в тяжелом состоянии увезли в больницу. После срочной операции Попов впал в кому, из которой вышел, но не смог нормально дышать, ему потребовался аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Все это в итоге привело к полному отказу органов. Сердце Попова остановилось 28 октября в 13:15.

Ранее стало известно, что Роман Попов незадолго до кончины находился в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.