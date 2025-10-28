Раскрыты подробности последних месяцев жизни звезды «Полицейского с Рублевки»

Mash: Актер Роман Попов перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, организм артиста не реагировал на лечение. В июне у Попова случился судорожный приступ, пишет канал, однако тогда актер отказался от госпитализации и планировал продолжить съемки в сериалах и кино. В августе из-за рецидива болезни он ослеп, в том же месяце артист завершил карьеру из-за рака головного мозга.

Ранее стало известно, что Романа Попова не стало после рецидива рака мозга.

Известно, что актер впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. Позже его жена Юлия уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера была диагностирована четвертая стадия рака.