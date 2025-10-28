Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:57, 28 октября 2025Культура

Раскрыты подробности последних месяцев жизни звезды «Полицейского с Рублевки»

Mash: Актер Роман Попов перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, организм артиста не реагировал на лечение. В июне у Попова случился судорожный приступ, пишет канал, однако тогда актер отказался от госпитализации и планировал продолжить съемки в сериалах и кино. В августе из-за рецидива болезни он ослеп, в том же месяце артист завершил карьеру из-за рака головного мозга.

Ранее стало известно, что Романа Попова не стало после рецидива рака мозга.

Известно, что актер впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. Позже его жена Юлия уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера была диагностирована четвертая стадия рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости