В США обратились к Зеленскому словами «почему не в окопе»

Подполковник Дэвис: Зеленский теряет поддержку на Украине из-за действий ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку населения из-за действий ТЦК и насильственной мобилизации.

По его словам, украинское командование не жалеет жизни солдат, поэтому у людей появляются вопросы к власти. «К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — сказал эксперт.

Дэвис также поинтересовался, почему на фронт не отправляются сотрудники ТЦК, а вместо этого мобилизуют все больше молодежи.

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что массовое бегство молодых граждан из Украины и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для Зеленского.

