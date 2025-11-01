Telegraph заявила о политической дилемме Зеленского из-за бегства молодежи

Массовое бегство молодых граждан из Украины и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента страны Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета The Telegraph.

В публикации подчеркивается, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет (до прошлого года было 27). Журналисты подчеркнули, что официально это делают для «защиты будущего Украины».

«Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — заключили в статье.

Ранее на Украине зафиксировали массовое бегство военных ВСУ со своих позиций. Немецкие СМИ предположили, что это также происходит из-за слабого военного руководства Украины.