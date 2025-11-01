Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:54, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Раскрыта политическая проблема Зеленского

Telegraph заявила о политической дилемме Зеленского из-за бегства молодежи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Массовое бегство молодых граждан из Украины и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента страны Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета The Telegraph.

В публикации подчеркивается, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет (до прошлого года было 27). Журналисты подчеркнули, что официально это делают для «защиты будущего Украины».

«Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — заключили в статье.

Ранее на Украине зафиксировали массовое бегство военных ВСУ со своих позиций. Немецкие СМИ предположили, что это также происходит из-за слабого военного руководства Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Песков оценил новые российские ракеты

    Россиянам назвали способы защиты от мошенников

    Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

    В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

    ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

    Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

    Мужчина спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

    Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

    Раскрыта политическая проблема Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости