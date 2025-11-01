В США заявили о приговоре Украине

Подполковник Дэвис: Запад рискует подписать Украине приговор

Западные страны своими действиями могут окончательно погубить Украину. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети Х.

«На Западе игнорируют кадровый кризис в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ), рискуя их полным крахом. Вы подпишете приговор Украине, продолжая поддерживать войну, в которой она никогда не сможет одержать победу», — отметил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что если Запад прекратит поддержку Украины, то президент страны Владимир Зеленский сразу отправится в Москву на переговоры.