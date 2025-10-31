Политик Мема: Зеленский полетит в Москву после прекращения поддержки Запада

Если Запад прекратит поддержку Украины, то президент страны Владимир Зеленский сразу отправиться в Москву на переговоры. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным», — заявил политик.

Мема подчеркнул, что завершение украинского конфликта полностью зависит от Запада.

3 сентября Путин заявил, что если Зеленский готов обсуждать урегулирование украинского конфликта, то «пусть приезжает» в Москву.

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.