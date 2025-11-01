Бывший СССР
ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

Киселев: ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняет свою группировку в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) солдатами с психическими проблемами.

«Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — заявил собеседник агентства.

По его словам, также в Красноармейск отправляют огромное количество алкоголиков и наркоманов.

Ранее Киселев назвал чудовищными потери ВСУ в Красноармейске. Ранее сообщалось о приближении российских войск к взятию Красноармейска.

