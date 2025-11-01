Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:31, 1 ноября 2025Силовые структуры

Выкинувший из окна четвертого этажа кота российский блогер выслушал приговор

В Москве осудили блогера Ивана Namer, который выкинул своего кота из окна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве осудили блогера Ивана Namer, который выкинул своего кота из окна. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, останкинский суд Москвы приговорил блогер-художника и графитчика Ивана Лебедева (псведоним Namer) к 1,5 годам колонии общего режима.

Вечером 30 марта блогер опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он выкидывает своего питомца с четвертого этажа. Мужчина заявил, что сделал это на эмоциях из-за того, что животное в очередной раз сломало свой лоток. Также признался блогер, другой причиной стало то, что он расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Позднее Namer записал видео с котом и заявил, что животное здорово. Подписчики блогера вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что мужчина согласился. Как сообщается, животное уже отвезли к ветеринару.

Ранее сообщалось, что блогер расстроился из-за проигрыша футбольной команды и выкинул из окна кота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости