Выкинувший из окна четвертого этажа кота российский блогер выслушал приговор

В Москве осудили блогера Ивана Namer, который выкинул своего кота из окна. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, останкинский суд Москвы приговорил блогер-художника и графитчика Ивана Лебедева (псведоним Namer) к 1,5 годам колонии общего режима.

Вечером 30 марта блогер опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он выкидывает своего питомца с четвертого этажа. Мужчина заявил, что сделал это на эмоциях из-за того, что животное в очередной раз сломало свой лоток. Также признался блогер, другой причиной стало то, что он расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Позднее Namer записал видео с котом и заявил, что животное здорово. Подписчики блогера вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что мужчина согласился. Как сообщается, животное уже отвезли к ветеринару.

