15:30, 2 ноября 2025

65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Soprano For Now / Wikimedia

Управляющий частным островом Disney Castaway Cay на Багамах домогался молодой американки во время купания на пляже. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в конце сентября, однако обвиняемый предстал перед судом недавно. 65-летний житель Великобритании Гурсель Сахибас отправился плавать в компании 29-летней девушки и напал на нее в воде. Как заявила жертва, она неоднократно просила женатого мужчину остановиться, но тот продолжал ее трогать в интимных местах.

После возвращения домой в США путешественница сообщила о происшествии властям Багамских островов, Сахибаса арестовали. «Он больше не работает в круизной компании Disney из-за обвинений», — заявил адвокат мужчины в суде.

На данный момент рассмотрение дела отложено до 21 января 2026 года. Экс-директора отпустили на родину под залог в 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Ранее туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон. Водитель Uber подсыпал женщине наркотики.

