Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

Алина Черненко

Кадр: CBS News

Водитель Uber подсыпал туристке наркотики и изнасиловал ее в курортном городе Майами-Бич в штате Флорида, США. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что сам инцидент произошел 25 января, однако арестовали 42-летнего Рафаэля Мартинеса только во вторник, 21 октября. Ему предъявили обвинение по одному эпизоду сексуального насилия с использованием беспомощного состояния жертвы.

Согласно судебным документам, после отдыха в баре пострадавшая, имя которой не раскрывается, села в машину к Мартинесу, представившемуся сотрудником службы такси и предложившему ее подвезти. По дороге туристка выпила воды из открытой бутылки водителя, а затем почувствовала головокружение и потеряла сознание. Следующее ее воспоминание — как она проснулась голой на кровати в темной комнате без окон.

Женщина поняла, что она в квартире одна, быстро оделась, вышла на улицу и доехала на такси до арендованного жилья. Когда она рассказала подруге, с которой путешествовала, о случившемся, та посоветовала ей не принимать душ и обратиться в полицейский участок. Там после опроса жертвы ей провели тест на наркотики и осмотрели на предмет насилия.

Затем следователи смогли найти жилой комплекс, где жил подозреваемый, и связались с охраной, чтобы получить записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как Мартинес и его жертва выходят из лифта на этаже, а на следующий день дезориентированная женщина пытается найти выход из здания и обращается за помощью к охране.

Позже полиция получила ордер, и в июле злоумышленника задержали у него дома. Когда ему показали фотографию жертвы и попросили предоставить ДНК, мужчина заявил о своей невиновности. Сейчас Мартинес находится под стражей в исправительном учреждении Майами-Дейд.

«Хотя водитель не пользовался услугами Uber во время инцидента, эта информация вызывает глубокую обеспокоенность, и мы заблокировали его на платформе. Безопасность пользователей является нашим главным приоритетом, и мы готовы оказать содействие правоохранительным органам в их расследовании», — говорится в заявлении компании.

Ранее таксист надругался над пьяной пассажиркой и бросил ее на дороге в Испании. Женщина возвращалась ночью в отель после вечеринки на пляже.

.
