Еще три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Сочи, Краснодара и Пензы временно ограничили прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Аэропорты Сочи, Краснодара и Пензы временно ограничили полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавани приостановили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, соответствующие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Геленджика.

Между тем Минобороны России сообщило об уничтожении 29 украинских беспилотников над территорией страны. Больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Черного моря.

