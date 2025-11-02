Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 2 ноября 2025Мир

Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

CBS: Министр транспорта США заявил о возросших рисках полетов на фоне шатдауна
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

На фоне шатдауна в США возникла нехватка авиадиспетчеров, заявил министр транспорта страны Шон Даффи. Из-за дефицита специалистов, в свою очередь, возросли риски в системе полетов, сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Из-за блокировки финансирования госорганов в Соединенных Штатах американским диспетчерам на протяжении нескольких недель не платят зарплаты, отметил Даффи. Специалисты, которым нужно кормить свои семьи, в отсутствие выплат были вынуждены приступить к поискам альтернативных способов заработка. Многие из них не вышли на работу, и в центрах управления воздушным движением и диспетчерских службах не досчитались диспетчеров.

Ведомство заинтересовано в безопасных перелетах, поэтому планирует замедлять и даже приостанавливать движение транспорта, если обнаружит, что не может обеспечить безопасность пассажиров, предупредил министр.

Ранее стало известно, что США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна. Сенат объявил о перерыве в работе в конце октября, и не будет собираться до 3 ноября, обратил внимание канал CBS. Таким образом, приостановка работы американского правительства составит уже 34 дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

    Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

    Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня

    Бывший российский велогонщик поделился подробностями жизни в Израиле

    Стало известно о заработке командиров ВСУ на пожертвованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости