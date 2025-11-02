Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

CBS: Министр транспорта США заявил о возросших рисках полетов на фоне шатдауна

На фоне шатдауна в США возникла нехватка авиадиспетчеров, заявил министр транспорта страны Шон Даффи. Из-за дефицита специалистов, в свою очередь, возросли риски в системе полетов, сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Из-за блокировки финансирования госорганов в Соединенных Штатах американским диспетчерам на протяжении нескольких недель не платят зарплаты, отметил Даффи. Специалисты, которым нужно кормить свои семьи, в отсутствие выплат были вынуждены приступить к поискам альтернативных способов заработка. Многие из них не вышли на работу, и в центрах управления воздушным движением и диспетчерских службах не досчитались диспетчеров.

Ведомство заинтересовано в безопасных перелетах, поэтому планирует замедлять и даже приостанавливать движение транспорта, если обнаружит, что не может обеспечить безопасность пассажиров, предупредил министр.

Ранее стало известно, что США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна. Сенат объявил о перерыве в работе в конце октября, и не будет собираться до 3 ноября, обратил внимание канал CBS. Таким образом, приостановка работы американского правительства составит уже 34 дня.

