США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

CBS: Шатдаун в США может продлиться не менее 34 дней

США приблизились к абсолютному рекорду приостановки работы правительства. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что американский сенат объявил перерыв в работе 30 октября и не соберется снова до 3 ноября, продлив тем самым шатдаун до 34 дней. «Это соответствует самому длительному перерыву в финансировании в истории США», — обратил внимание телеканал.

Ранее специалисты Управления Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office, CBO) подсчитали, что американская экономика рискует безвозвратно потерять из-за шатдауна от 7 до 14 миллиардов долларов. Аналитики подготовили три сценария экономических последствий сложившегося положения дел. Первый предполагал, что правительство заработает 29 октября, второй — 12 ноября и третий — 26 ноября.

Управление подчеркивает, что конкретные последствия приостановки работы правительства для экономики неясны. Многое будет зависеть от решений, принятых администрацией в период шатдауна. Кроме того, неизвестно, как федеральные служащие и подрядчики отреагируют на задержку выплаты компенсаций.