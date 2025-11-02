«Краснодар» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:1. На 18-й минуте встречи счет открыл полузащитник Александр Черников. На 59-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Джон Кордоба. На 90-й минуте отставание сократил нападающий Ливай Гарсия.

Таким образом, после 14 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» находится на шестом месте, имея в активе.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», «Спартак» также в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 9 ноября.