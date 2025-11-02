Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:47, 2 ноября 2025Спорт

«Краснодар» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:1. На 18-й минуте встречи счет открыл полузащитник Александр Черников. На 59-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Джон Кордоба. На 90-й минуте отставание сократил нападающий Ливай Гарсия.

Таким образом, после 14 матчей «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» находится на шестом месте, имея в активе.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», «Спартак» также в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 9 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Пушилин рассказал о сдаче в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

    Стало известно о бегстве украинских пограничников в Европу

    Власти Украины забыли эвакуировать жителей расположенного у линии фронта города

    В британском парламенте испугались войны с Россией

    Бой UFC назвали подозрительным

    Россияне пострадали при атаке ВСУ

    В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

    WhatsApp ввел вход через электронную почту для россиян

    Стали известны имена ликвидированных аргентинских наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости