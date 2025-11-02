Мошенники придумали новую схему обмана перед Днем народного единства

Мошенники начали рассылать сообщения о выплатах перед Днем народного единства

Мошенники в преддверии Дня народного единства придумали новую схему обмана. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

Эксперт предупредил, что перед 4 ноября аферисты начали рассылать сообщения о государственных выплатах, которые якобы полагаются россиянам. «Злоумышленники намеренно эксплуатируют связь праздника с идеей сплоченности и эмоциональным откликом людей. Это повышает доверие получателей и облегчает выдачу поддельных уведомлений за легитимные», — объяснил Ларин.

Чтобы получить выплаты по случаю Дня народного единства, мошенники просят россиян пройти верификацию: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. Если человек раскроет эту информацию, то может лишиться денег. Кроме того, мошенники могут похитить персональные данные жертвы и использовать их для новых атак.

Чтобы не попасться на такую уловку, эксперт призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не сканировать QR-коды из непроверенных источников. Также необходимо проверять адрес сайта в браузере на наличие ошибок и использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях.

«Помните, что официальные ведомства не рассылают через соцсети ссылки для получения выплат. Информацию о государственных инициативах всегда лучше проверять на официальных порталах и в верифицированных аккаунтах организаций», — подчеркнул Ларин.

Ранее сообщалось о другой новой схеме мошенничества. Отмечалось, что аферисты начали приглашать россиян в группы и предлагать отдать голос в конкурсе.