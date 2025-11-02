На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском безграмотным решением

Журналист Бутусов назвал высадку ГУР под Красноармейском безграмотным решением

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал высадку десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины под Красноармейском (Покровском). Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, Бутусов назвал высадку двух отделений бойцов на открытой местности в зоне поражения, на виду у российских дронов, безграмотным тактическим решением. Он объяснил, что преодолеть зону поражения возможно только при скрытом от наблюдения беспилотников маневре, поскольку любые демонстративные действия будут замечены. Кроме того, по его словам, два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за который сражается несколько бригад и полков.

Вдобавок Бутусов указал на неправильную оценку действий спецназа в публичном медиапространстве. «Создается снова прецедент, когда безграмотные тактические действия вместо объективной оценки получают много похвалы от блогеров, а ошибки прикрывают пиаром», — подчеркнул он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группу спецназа ГУР сразу же после высадки под Красноармейском атаковали российские войска.