Российские войска пресекли попытку высадки десанта ГУР под Красноармейском

Кимаковский: ВС России пресекли попытку высадки десанта ГУР под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, чьи слова приводит ТАСС.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно», — сказал он.

По его словам, группу сразу же атаковали российские войска. На данный момент известно о погибших и раненых среди десанта ГУР.

1 ноября Минобороны России сообщило о высадке с вертолета 11 спецназовцев ГУР в километре от Красноармейска. По данным оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими.