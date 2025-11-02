Названы города для сонного туризма в России на ноябрьские праздники

ТАСС: Минск оказался в топе городов для сонного туризма на ноябрьские праздники

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» назвали города для сонного туризма в России на ноябрьские праздники. Соответствующее исследование приводит ТАСС.

Так, самыми популярными городами для сонного туризма у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. Кроме того, в топе праздничных направлений оказались Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск.

При этом специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом интерес россиян к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани и Минску вырос на 50 процентов, а к Суздалю, Архангельску и Сортавале — на 20 процентов.

В то же время директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин уточнил, что в этом году на праздничные выходные курортные города не пользуются большим спросом у путешественников, поскольку они предпочли провести их недалеко от дома. По его словам, семьи с детьми больше выбирают так называемый формат slow life, в котором преобладают цифровой детокс и восстановление сил от рабочих будней.

Ранее сообщалось, что россияне начали утрачивать интерес к пляжам, экскурсиям, дайвингу и другим активностям. Теперь главный тренд отпусков — качественный сон.