Россияне массово увлеклись сонным туризмом

«Газета.Ru»: Россияне заинтересовались сонным туризмом и едут выспаться в горы

Россияне начали утрачивать интерес к пляжам, экскурсиям, дайвингу и другим активностям. Теперь главный тренд отпусков — качественный сон. О том, что больше россиян отправляются в путешествие не за впечатлениями, а за подушкой и тишиной, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что лишь треть россиян высыпается во время отпуска. Остальные возвращаются «с чемоданом впечатлений и теми же кругами под глазами». Поэтому все больше граждан выбирают «сонный туризм».

76 процентов россиян признались, что мечтают об отпуске, где можно просто спать и никуда не ходить. Причина проста: хронический стресс, шум мегаполисов и постоянные уведомления делают обычный отдых бессмысленным, а выспаться можно только подальше от всего этого.

О «сонных» турах уже слышали 26 процентов опрошенных, а 8 процентов хотят попробовать прямо сейчас. Самыми привлекательными местами для сна признаны домики в горах Алтая и Кавказа, спа-отели неподалеку от города и ретрит-центры на Байкале или в Карелии.

Москвичи предпочитают Подмосковье — Звенигород, Истру, Коломну, а петербуржцы — Репино, Павловск, Валаам. Средняя цена такой ночи составляет от 3900 до 5100 рублей. Все чаще люди бронируют жилье в одиночку.

По словам экспертов, за год спрос на уединенные домики и глэмпинги вырос на 20–30 процентов. В моду также вошли эко-отели и ретриты без Wi-Fi.

Ранее россияне выбрали самый популярный регион страны для отдыха в выходные.