Песков ответил на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости в оперативной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал Песков.

23 октября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. По его словам, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели». При этом американский лидер не стал отвергать возможность проведения саммита в будущем.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о встрече Трампа и Путина будет принято после подготовки ее содержания.