Пушилин сообщил о зачистке Красноармейска

Пушилин: ВС России ведут зачистку и перемалывают ВСУ в Красноармейске

Вооруженные силы (ВС) России ведут зачистку и перемалывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — рассказал Пушилин.

Ранее Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, таких попыток было несколько. На данный момент уточняется информация о судьбе борта и его пассажиров.