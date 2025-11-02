Бывший СССР
ГУР Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска

Кимаковский: ГУР Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dan Bashakov / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, чьи слова приводит ТАСС.

«Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — пояснил он.

По словам советника, таких попыток было несколько. На данный момент уточняется информация о судьбе борта и его пассажиров.

1 ноября Минобороны России сообщило о высадке с вертолета 11 спецназовцев ГУР в километре от Красноармейска. По данным оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими.

